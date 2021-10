Κορωνοϊός: Άδεια για το αντι-ιικό χάπι Molnupiravir θα ζητήσει από τις ΗΠΑ η Merck

Η κλινική δοκιμή διακόπηκε πρόωρα, αφότου η ανάλυση των έως τότε δεδομένων από 775 ασθενείς έδειξε ότι στις επόμενες 29 μέρες πέθανε το 7,3% των ασθενών που πήραν το φάρμακο, έναντι 14,1% όσων είχαν πάρει εικονικό φάρμακο (πλασίμπο), σύμφωνα με τους «Financial Times».

Η εταιρεία θα ζητήσει το «πράσινο φως» για την κυκλοφορία του φαρμάκου και σε άλλες χώρες. Αν το πάρει, το φάρμακο θα αρχίσει να συνταγογραφείται ευρέως σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με κορωνοϊό. Το φάρμακο φαίνεται να είναι αποτελεσματικό έναντι διαφόρων παραλλαγών του κορονοϊού, μεταξύ των οποίων κατά της κυρίαρχης σήμερα Δέλτα.

O Ελληνοαμερικανός αντιπρόεδρος κλινικών ερευνών της Merck, Νικ Καρτσώνης, δήλωσε ότι «είναι αξιοσημείωτο πως πρόκειται για το πρώτο χορηγούμενο από το στόμα αντι-ιικό φάρμακο για μη νοσηλευόμενους ασθενείς που δείχνει να προσφέρει όφελος. Είναι σαφώς ένα σημαντικό σημείο στην εξέλιξη της μάχης μας κατά της Covid-19».

Η Merck, που προτίθεται να παράγει εκατομμύρια τεμάχια του νέου φαρμάκου σε συνεργασία με τη μικρή εταιρεία Ridgeback Biotherapeutics, βρίσκεται σε «κούρσα» ανταγωνισμού με την Pfizer για την ανάπτυξη του πρώτου ευρέως χρησιμοποιούμενου αντι-ιικού χαπιού που θα αποτρέπει τη σοβαρή Covid-19. Έως τώρα ουσιαστικά υπάρχουν μόνο μονοκλωνικά αντισώματα κατά του κορωνοϊού, χορηγούμενα ενδοφλέβια και με υψηλό κόστος.

Today we announced positive interim data for our investigational #COVID19#antiviral treatment. Learn more about our latest news: https://t.co/v1DDAa4RjN$MRKpic.twitter.com/na2O4Y5N3D