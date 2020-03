Κορωνοϊός: Αιματηρές εξεγέρσεις σε ιταλικές φυλακές μετά την ανακοίνωση των μέτρων για τον περιορισμό της επιδημίας - Ενας νεκρός

Εξεγέρσεις ξέσπασαν χθες Κυριακή σε τέσσερις φυλακές στην Ιταλία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί, αφού οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναστέλλονται οι επισκέψεις των συγγενών των κρατουμένων στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας του νέου κορωνοϊού, ανακοίνωσε το συνδικάτο των σωφρονιστικών υπαλλήλων και μία μη κυβερνητική οργάνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

«Μετά τις τροποποιήσεις που υιοθέτησε η κυβέρνηση για τις επισκέψεις στις φυλακές μεταξύ κρατουμένων και των οικογενειών τους εξαιτίας του κορωνοϊού, διεξάγονται διαμαρτυρίες των κρατουμένων» σε τέσσερις φυλακές, ανακοίνωσε το συνδικάτο των σωφρονιστικών υπαλλήλων (Osappa).

Στη Μοντένα η εξέγερση ήταν ιδιαίτερη βίαιη και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας κρατούμενος, ανακοίνωσε η ένωση συγγενών κρατουμένων Antigone, χωρίς να διευκρινίσει τις συνθήκες του θανάτου του.

URGENT: #ITALY— Prison riots (multiple cities) and police officer kidnapped as prisoners find out they’re not allowed visitors due to #coronaviruspic.twitter.com/QQvAf71Uxx — AS-Source News (@ASBreakingNews) March 8, 2020

«Είχαμε ήδη προειδοποιήσει για την όξυνση της έντασης στις φυλακές και για το γεγονός ότι ενδέχεται να καταλήξει σε τραγωδία», πρόσθεσε η ένωση.

Στη φυλακή της Μοντένα τραυματίστηκαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι και περίπου 20 μέλη του προσωπικού χρειάστηκε να αποχωρήσουν από τον χώρο των φυλακών, μετέδωσε το πρακτορείο Ansa.

URGENT: #ITALY— Prison riots (multiple cities) and police officer kidnapped as prisoners find out they’re not allowed visitors due to #coronaviruspic.twitter.com/QQvAf71Uxx — AS-Source News (@ASBreakingNews) March 8, 2020

Οι κρατούμενοι κατάφεραν να κλειστούν σε έναν χώρο και να αρπάξουν όπλα, δήλωσε ο Τζιοβάνι Μπαπτίστα Ντουράντε γενικός γραμματέας του Sappe, ενός άλλου συνδικάτου των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Σύμφωνα με τους συναδέλφους του στη φυλακή της Μοντένα, το κτίριο «έχει καταστραφεί εντελώς».

#ITALY PRISON UPRISING. Prisoners burning down their cells, kidnapping a police officer, multiple prisons in Italy currently rioting. — prisoners found out they’re not allowed visitors due to #covid#COVID19pic.twitter.com/lvA7t3TYId — BANDIT XRAY ???? ? (@BANDIT_XRAY) March 8, 2020

Στη φυλακή Φροσινόρε, νότια της Ρώμης, περίπου εκατό κρατούμενοι κλείστηκαν σε χώρο του κτιρίου και η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει για να αποκαταστήσει την τάξη. Οι κρατούμενοι παρουσίασαν έναν κατάλογο με αιτήματα, ανάμεσά τους και τη συνέχιση του επισκεπτηρίου και προσπάθησαν να διαπραγματευθούν με τη διεύθυνση των φυλακών, μετέδωσε το Ansa.

Στη φυλακή Τόρε ντελ Γκάλο στην Παβία οι κρατούμενοι κατάφεραν να κρατήσουν ομήρους δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους και απελευθέρωσαν δεκάδες άλλους φυλακισμένους, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.