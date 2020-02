Κορωνοϊός: Απεργία στα νοσοκομεία του Χονγκ Κονγκ με αίτημα το κλείσιμο των συνόρων με την Κίνα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η κινητοποίηση αυτή, την οποία πραγματοποιεί το μη αναγκαίο ιατρικό προσωπικό, πραγματοποιείται την ώρα που η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, η οποία είναι πιστή στο Πεκίνο, αρνείται να κλείσει τελείως τα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ κρίνουν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν μεροληπτικό και επιζήμιο για την οικονομία και αντίθετο με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

After singing the protest anthem #GlorytoHongKong, the protesters at IFC mall in #Central chant “close the border, say no to #China” #nCoV2019#WuhanCoronavirus#WuhanVirus#HongKongpic.twitter.com/eMBjOEiXs3