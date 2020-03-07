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Κορωνοϊός: Δύο πρώτα κρούσματα στις Μαλδίβες

19:52

Δύο άτομα βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό στις Μαλδίβες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

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