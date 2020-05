Kορωνοϊός: Ένοπλοι διαδήλωσαν μέσα στο Καπιτώλιο του Μίσιγκαν εναντίον των μέτρων περιορισμού - Bίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP ΦΩΤΟ: Senator Dayna Polehanki - BINTEO: Guns Down America

Δεκάδες διαδηλωτές, αρκετοί εφοδιασμένοι με τουφέκια, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Καπιτωλίου, της έδρας του κοινοβουλίου του Μίσιγκαν στην πόλη Λάνσινγκ, την πρωτεύουσα. Κανένας τους δεν φόραγε μάσκα, αν και ορισμένοι είχαν μαντίλια στα πρόσωπα. Αρκετοί φώναξαν όταν μασκοφορεμένοι αστυνομικοί στάθηκαν μπροστά τους για να τους εμποδίσουν να μπουν, απαιτώντας να τους αφήσουν να περάσουν.

«Ακριβώς από πάνω μου, άνδρες με τουφέκια φωνάζουν προς εμάς», ανέφερε μέσω Twitter η Ντέινα Ποουλχάνκι, γερουσιάστρια του Μίσιγκαν, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία στην οποία τουλάχιστον ο ένας από τους εικονιζόμενους είχε εμφανώς περασμένο με αορτήρα ένα τουφέκι στην ράχη του.

«Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου που έχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα τα φόρεσαν», πρόσθεσε η τοπική πολιτικός.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #milegpic.twitter.com/voOZpPYWOs