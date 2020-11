Κορωνοϊός: Επεισόδια σε πολλές πόλεις της Ισπανίας για τα περιοριστικά μέτρα - Τραυματισμοί και καταστροφές - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρεις αστυνομικοί, τραυματίστηκαν ελαφρά. Η αστυνομία έκανε λόγο για 32 προσαγωγές.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό των περιφερειών, που είχε ως στόχο να περιοριστούν οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των Αγίων Πάντων στην Ισπανία.

ALERT ?? Anti lockdown protests in #Spain turned violent as rioters cause damages in #Madrid , #Logrono cities.pic.twitter.com/xVdLH7m5Tw