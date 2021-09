Κορωνοϊός: Επεισοδιακές διαδηλώσεις στη Μελβούρνη κατά των περιοριστικών μέτρων - Σχεδόν 200 συλλήψεις, τραυματίες αστυνομικοί - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters

Η Μελβούρνη έχει επιβάλει την έκτη κατά σειρά καραντίνα από την έναρξη της πανδημίας και η πολιτεία της Βικτόριας, όπου βρίσκεται, κατέγραψε σήμερα πάνω από 500 κρούσματα Covid-19.

Η αστυνομία έκανε γνωστό πως έξι αστυνομικοί νοσηλεύονται, έπειτα από ρίψεις αντικειμένων εναντίον τους και αφότου ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκών με περίπου 700 διαδηλωτές.

JUST IN ?? Scenes from a freedom rally in Australia — Police uses capsicum spray to subdue protesters at an anti-lockdown protest in Melbourne. pic.twitter.com/62LFa7zKS4