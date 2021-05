Κορωνοϊός: Η Νέα Υόρκη θα απαιτεί από τους φοιτητές των πανεπιστημίων να έχουν εμβολιαστεί για να παρακολουθήσουν μαθήματα

Οι φοιτητές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στο City University της Νέας Υόρκης θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 για να παρακολουθήσουν μαθήματα με φυσική παρουσία αυτό το φθινόπωρο, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η απαραίτητη προϋπόθεση, που αφορά περισσότερους από 435.000 σπουδαστές πλήρους φοίτησης, τίθεται καθώς δίνονται πολλά κίνητρα από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης και από άλλους αξιωματούχους με στόχο την παρότρυνση των πολιτών να εμβολιαστούν κατά του νέου κορωνοϊού, καθώς καταγράφεται μείωση της ζήτησης εμβολιασμών.

«Λοιπόν, τέρμα οι δικαιολογίες», είπε ο Κουόμο σε συνέντευξη Τύπου. «Τα συμβούλια των πανεπιστημίων State University of New York και City University of New York θα απαιτούν από όλους τους φοιτητές που επιστρέφουν στις σπουδές τους το φθινόπωρο να έχουν εμβολιαστεί», τόνισε.