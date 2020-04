Kορωνοϊός: Η συγκλονιστική ιστορία μιας 36χρονης από τη Νέα Υόρκη - Βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Δεν ξέραμε εάν θα επιζούσε. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής δεν επιζούν», εξήγησε ο γιατρός Μπέντζαμιν Σουάρτς.

Η κατάστασή της βελτιώθηκε τις τελευταίες ημέρες και, εν μέσω επιφωνημάτων χαράς και χειροκροτημάτων από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, βγήκε χθες από το νοσοκομείο πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο σύζυγός της, που την περίμενε φορώντας μάσκα στο πρόσωπο, όπως κι εκείνη, μετέφερε από τη δική του αγκαλιά στη δική της τον μικρό τους γιο, τον Ουόλτερ.

Yanira Soriano finally got to meet her son, Walter, nearly two weeks after being put on a ventilator and undergoing an emergency C-section at Southside Hospital in Bay Shore, New York. https://t.co/sivAJYpkA7pic.twitter.com/tpI6xM8Zjj