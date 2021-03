Κορωνοϊός-ΗΠΑ: Εμβολιάσθηκαν μεγάλοι πίθηκοι του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Τον επόμενο μήνα, τέσσερις ουρακοτάγκοι και πέντε μπονόμπο του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο εμβολιάσθηκαν με δύο δόσεις ενός πειραματικού εμβολίου που αναπτύχθηκε από την εξειδικευμένη εταιρεία Zoetis.

A win for science: our partners at @Zoetis, a veterinary pharmaceutical company, developed a vaccine for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19) that we used to vaccinate great apes at the Zoo. The vaccine was created specifically for animals. @NatGeohttps://t.co/ZpM5QVD4pl