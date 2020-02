Κορωνοϊός-Κίνα: «Καρατομήθηκαν» δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι μετά τη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς τους στην κρίση

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η δυσαρέσκεια που υπήρχε αρχικά μετατράπηκε σε οργή μετά τον θάνατο την Παρασκευή του 34χρονου Λι Ουενλιάνγκ, ένας από τους πρώτους γιατρούς που προειδοποίησαν για τον βαθμό κρισιμότητας της κατάστασης. Μετά την επίπληξή του από την αστυνομία, η οποία τον κατηγόρησε για διάδοση φημών, μολύνθηκε και ο ίδιος από τον νέο κορωνοϊό.

Two senior officials of the Health Commission in Hubei province, the epicenter of the novel coronavirus outbreak, were fired on Tuesday, Chinese state broadcaster CCTV has reported. https://t.co/jRYEYHMpz9