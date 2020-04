Κορωνοϊός: Κρατούμενοι εξεγέρθηκαν σε φυλακή του Περού - Τρεις νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Οι κρατούμενοι σκοτώθηκαν στην επιχείρηση της αστυνομικών και των φρουρών της φυλακής για να ανακτηθεί ο έλεγχος της εγκατάστασης, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Έγκλειστοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της άρνησης της διεύθυνσης της φυλακής να αφεθούν ελεύθεροι οι πιο ευάλωτοι κρατούμενοι στο ετοιμόρροπο σωφρονιστικό κατάστημα, με πλεονάζοντα αριθμό εγκλείστων, όπου είναι αδύνατο να τους προσφερθεί σωστή φροντίδα.

PERU! INPE (National Penitentiary Institute) reports that RIOTS in prison Castro Castro in San Juan de Lurigancho, due to #coronavirus deaths in the prison. pic.twitter.com/tadjSAwm6N