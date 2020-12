Κορωνοϊός: Ξεκίνησε η ταυτόχρονη αποστολή των πρώτων παρτίδων εμβολίων στους «27» - Συγκίνηση Φον ντερ Λάιεν

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Η ανάρτηση της γενικής διεύθυνσης επικοινωνίας ήταν: "αφού συσκευαστούν προσεκτικά, παρτίδες του πρόσφατα αδειοδοτημένου εμβολίου για COVID19 αποστέλονται στις 27 χώρες. Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν γρήγορα στον προορισμό τους για να χρησιμοποιηθούν στις ευρωπαϊκές μέρες εμβολιασμού 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου".

I’m moved to see the first #COVID19 vaccines shipped to all EU countries, at the same time.

In a few days, the first Europeans will be vaccinated.

Vaccines will be available for all soon.

Together, we will overcome the pandemic. https://t.co/PMEV2fAi4q