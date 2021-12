Κορωνοϊός: Κυρίαρχη πλέον στις ΗΠΑ η «Όμικρον» - Πρώτος θάνατος από τη νέα παραλλαγή

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Νωρίτερα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), η κυριότερη ομοσπονδιακή υπηρεσία δημόσιας υγείας της χώρας, ανακοίνωναν ότι η Όμικρον αντιστοιχούσε σε πάνω από το 73% των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε τη 18η Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως πλέον είναι η κυρίαρχη.

Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, που ολοκληρώθηκε την 11η Δεκεμβρίου, τα κρούσματα της Όμικρον δεν αντιστοιχούσαν παρά στο 12,6%.

Την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την 4η Δεκεμβρίου, αποτελούσαν το 0,7%. Η Όμικρον, που εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, είχε εντοπιστεί σε 48 αμερικανικές πολιτείες ως χθες Δευτέρα, ενώ το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της καταγράφηκε μετά την αλληλούχηση του γονιδιώματος στην Καλιφόρνια την 1η Δεκεμβρίου.

An unvaccinated man in Texas became the first person reported in the U.S. to die from the Omicron COVID variant, officials said https://t.co/nPceHOHhCPhttps://t.co/nPceHOHhCP