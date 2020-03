Κορωνοϊός-Liberation: Ο Μακρόν απείλησε τον Τζόνσον με απαγόρευση εισόδου Βρετανών στην Γαλλία, αν δεν λάμβανε αυστηρότερα μέτρα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Επικαλούμενη πηγές στο Ελιζέ, η Liberation τόνισε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός αποφάσισε να λάβει τα νέα μέτρα μετά από τελεσίγραφο που του έδωσε ο Μακρόν την Παρασκευή το πρωί, απειλώντας με απαγόρευση εισόδου στην Γαλλία οποιουδήποτε ταξιδιώτη από το Ηνωμένο Βασίλειο αν ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν προχωρούσε στην αυστηροποίηση των μέτρων.

NEW: Boris Johnson initiated a partial shutdown only after Macron threatened to close the border, warning that the rest of Europe would follow suit. “We clearly had to threaten him so that he would finally move.” https://t.co/BM8HBEplbX