Kορωνοϊός: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για την απόλυση εργαζομένου της Αmazon

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο ντε Μπλάζιο δήλωσε πως έδωσε εντολή στην επιτροπή ανθρώπινων δικαιωμάτων να εξετάσει κατηγορία σύμφωνα με την οποία ο εργάτης απολύθηκε αφού εξέφρασε ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων εξαιτίας της κρίσης της Covid-19.

"Αν είναι έτσι, πρόκειται για παραβίαση του νόμου της πόλης μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα αναλάβουμε δράση άμεσα", δήλωσε ο δήμαρχος στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

NYC Mayor Bill de Blasio says city will investigate former Amazon worker's allegation he was fired for organizing protest over fears of a coronavirus outbreak at a fulfillment center: "If so, that'd be a violation of our city human rights law." https://t.co/qHhDGYpm7epic.twitter.com/rLrYSvsPWh