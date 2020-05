Κορωνοϊός: Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης υποβλήθηκε σε διαγνωστικό τεστ μπροστά στις κάμερες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

«Πρέπει να είσαι έξυπνος, αλληλέγγυος και πειθαρχημένος» συνέχισε, την ώρα που ένας γιατρός, με ειδική προστατευτική στολή, του ζητούσε να κλείσει τα μάτια προκειμένου να του βάλει το ειδικό μπαμπακάκι στη μύτη του.

Από την έναρξη της κρίσης, ο κυβερνήτης έχει υποβληθεί σε πολλά τεστ, όμως είναι η πρώτη φορά που το κάνει μπροστά στις κάμερες.

«Εάν δεν είμαι εδώ αύριο, αυτό θα σημαίνει ότι το τεστ θα είναι θετικό» συμπλήρωσε, εκφράζοντας τη λύπη του, καθώς πολύ λίγοι πολίτες κάνουν εξετάσεις.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει πληρώσει βαρύ τίμημα στην πανδημία με περισσότερα από 350.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 και 22.000 θανάτους, σε ένα σύνολο σχεδόν 1,5 εκατομμυρίων κρουσμάτων και σχεδόν 90.000 νεκρών στη χώρα.

Σήμερα, διεξάγονται 40.000 τεστ καθημερινά στην πολιτεία, που διαθέτει 700 σημεία εξέτασης, διευκρίνισε ο Κουόμο. «Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε περισσότερους εξεταστικούς χώρους και δυνατότητες από αυτούς που χρησιμοποιούμε», τόνισε.

Ενθάρρυνε δε όλους τους ανθρώπους που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα ή ήλθαν σε επαφή με ασθενείς να κάνουν το τεστ.

«Είναι γρήγορο, εύκολο, δεν βλάπτει, εάν βρείτε τον χρόνο, κάντε το» έγραψε κατόπιν στο Twitter.

It’s quick, easy and painless. If I have time, you do too. pic.twitter.com/0ANntppYVK