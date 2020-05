Κορωνοϊός: Ο Μπολσονάρου πήρε αγκαλιά παιδί ενώ η Βραζιλία θρηνεί ακόμα 653 νεκρούς σε 24 ώρες

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκε κατά 15.813 στα 363.211.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα όπου καταγράφεται μακράν ο πιο βαρύς απολογισμός της πανδημίας του κορωνοϊού στον πλανήτη, με σχεδόν 100.000 νεκρούς επί συνόλου 1,6 εκατ. κρουσμάτων μόλυνσης, κατά την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Πάνω από 40.000 νεκροί στη Λατινική Αμερική

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των επίσημων κυβερνητικών ανακοινώσεων.

Με 22.666 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 363.211 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, η Βραζιλία των 210 εκατομμυρίων κατοίκων είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία σε όλη την περιφέρεια, ακολουθούμενη από το Μεξικό (7.394 νεκροί επί συνόλου 68.620 κρουσμάτων μόλυνσης) και το Περού (3.456 νεκροί επί συνόλου 119.959 κρουσμάτων μόλυνσης).

Παρά την υγειονομική καταστροφή στη χώρα του, που κατατάσσεται πλέον εδώ και λίγες ημέρες δεύτερη στον κόσμο σε αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου πήρε μέρος χθες Κυριακή σε δημόσια συγκέντρωση μαζί με υποστηρικτές του, αψηφώντας για άλλη μια φορά τις συστάσεις των γιατρών και τους κανόνες κοινωνικής απόστασης.

