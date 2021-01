Κορωνοϊός: Ο Τζάστιν Tριντό αξιοποιεί το meme του Μπέρνι Σάντερς για να συστήσει στους Καναδούς να αποφεύγουν τα ταξίδια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η φωτογραφία αυτή του κ. Σάντερς, την οποία τράβηξε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Μπρένταν Σμιαλόουσκι, έχει ήδη δώσει την ευκαιρία σε διάφορους χρήστες του διαδικτύου να κάνουν χιούμορ, προσθέτοντάς την σε διάφορες πασίγνωστες εικόνες. Βλέπει έτσι κανείς τον γερουσιαστή καθισμένο στον σιδερένιο θρόνο της τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones• στη Γιάλτα, πλάι στους Ρούζβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν το 1945• και ούτω καθεξής.

