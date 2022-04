Κορωνοϊός: Οι Αρχές της Σανγκάης μετατρέπουν κτίρια κατοικιών σε κέντρα καραντίνας - Οργή και αντιδράσεις από τους πολίτες - ΒΙΝΤΕΟ

Μία γυναίκα ακούγεται να κλαίει την ώρα που μαγνητοσκοπεί τη σκηνή. Το βίντεο παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι προτού κατέβει αιφνιδιαστικά από την πλατφόρμα, η οποία ανακοίνωσε ότι περιείχε «επικίνδυνο περιεχόμενο».

A human rights catastrophe. The world should not be silent.

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με το κράτος, αλλά πώς θα νιώθατε αν ζούσατε σε ένα συγκρότημα κτιρίων (…) όπου όλοι έχουν βρεθεί αρνητικοί (στην covid-19) και επιτρέπεται να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι;», διερωτήθηκε η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο.

Ο όμιλος Zhangjiang, στον οποίο ανήκει το συγκρότημα κτιρίων, ανακοίνωσε ότι οι αρχές μετέτρεψαν πέντε από τα άδεια κτίριά του σε εγκαταστάσεις καραντίνας και τον ενημέρωσαν ότι το ίδιο θα γίνει και με ακόμη εννέα.

Apr 14, at Naxi International Community in #Shanghai, police crackdown on and evict residents so that their homes can be used as Quarantine site for Covid_19