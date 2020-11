Κορωνοϊός: Οι ΗΠΑ ελπίζουν πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν εμβολιαστεί 20 εκατομμύρια άνθρωποι - ΒΙΝΤΕΟ

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει τον εμβολιασμό περίπου 20 εκατομμυρίων Αμερικανών, κατά προτεραιότητα αναμφίβολα των πιο ηλικιωμένων και όσων ανήκουν στις λεγόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, κατ’ αυτόν, και κατόπιν 25 εκατ. ανθρώπων κάθε μήνα από τον Ιανουάριο, όπως τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

“It is an extraordinary outcome, frankly,” Dr. Moncef Slaoui said yesterday, after both Moderna and Pfizer said their coronavirus vaccines are more than 90% effective. https://t.co/tC4r9F4geLpic.twitter.com/K9izO6bfnq