Κορωνοϊός: Οργή στην Κίνα για τον θάνατο του γιατρού που πρώτος είχε προειδοποιήσει για την επιδημία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Στον υπόλοιπο κόσμο έχουν επιβεβαιωθεί 240 κρούσματα του νέου κορωνοϊού σε διάφορές χώρες και περιοχές, εκ των οποίων δύο θανατηφόρα στο Χονγκ Κονγκ και τις Φιλιππίνες. Εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονται σε τρία κρουαζιερόπλοια παραμένουν σε καραντίνα στην Ασία, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων.

Όμως η επιδημία πήρε πολιτική τροπή μετά τον θάνατο στη διάρκεια της νύκτας του Λι Ουενλιάνγκ, του γιατρού από την Ουχάν που προσπάθησε στα τέλη Δεκεμβρίου να ενημερώσει τις αρχές για την εμφάνιση του νέου κορωνοϊού στην πρωτεύουσα της Χουμπέι.

Εθνικός ήρωας

Για τον λόγο αυτό εκλήθη μαζί με άλλους επτά ανθρώπους από την αστυνομία, η οποία τον κατηγόρησε ότι διασπείρει ψευδείς ειδήσεις.

Σε επιστολή της αστυνομίας προς τον Λι, με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου, οι αρχές κατηγόρησαν τον γιατρό ότι «διατάραξε την κοινωνικά τάξη» με τα μηνύματά του στην εφαρμογή WeChat. Επίσης του ζητούσαν να υπογράψει μια επιστολή στην οποία θα δεσμευόταν να σταματήσει αμέσως την παράνομη συμπεριφορά του και τον προειδοποιούσαν ότι σε διαφορετική περίπτωση θα του ασκούσαν διώξεις.

Πλέον όμως ο Λι έχει αναχθεί σε εθνικό ήρωα στην Κίνα. Η είδηση για τον θάνατό του ήταν το θέμα που διαβάστηκε περισσότερο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, με περισσότερες από 1,5 δισεκατομμύριο αναγνώσεις, ενώ ήταν θέμα συζήτησης και στην εφαρμογή αποστολής μηνυμάτων WeChat, όπου πολλοί εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη τους.

«Είναι ένας ήρωας που σήμανε συναγερμό με τίμημα την ίδια του τη ζωή», έγραψε ένας συνάδελφός του από την Ουχάν στο Weibo.

«Μακάρι όλοι οι αξιωματούχοι που παχαίνουν με δημόσια χρήματα να χαθούν κάτω από το χιόνι», έγραψε ένας άλλος χρήστης, ένα σχόλιο που σβήστηκε αμέσως.

Ο 34χρονος Λι πέθανε στο κεντρικό νοσοκομείο της Ουχάν, οι 11 εκατομμύρια κάτοικοι της οποίας έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο από τις 23 Ιανουαρίου. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει την 1η Φεβρουαρίου ότι προσεβλήθη από τον κοροναϊό.

«Πέθανε μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειές μας να τον σώσουμε», ανέφερε η κυβέρνηση της Ουχάν σε ανακοίνωσή της. «Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά μας. Αποτίουμε φόρο τιμής στον τρόπο που στάθηκε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της επιδημίας και εκφράζουμε τα ειλικρινά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του!».

Ακόμη και κάποια κινεζικά μέσα ενημέρωσης τον χαρακτήρισαν «ήρωα που ήταν διατεθειμένος να πει την αλήθεια», ενώ άλλοι σχολιαστές ανήρτησαν ποιήματα, φωτογραφίες και σκίτσα προς τιμή του.

Από την πλευρά του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε στο Twitter «τη βαθιά του θλίψη» για τον θάνατό του.

Αντιδρώντας στη λαϊκή οργή, η κεντρική εξουσία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για «τα ζητήματα που έθεσε ο λαός σχετικά με τον δρ. Λι Ουενλιάνγκ», αλλά και την αποστολή στην περιοχή μιας ομάδας ερευνητών της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς.

