Κορωνοϊός-Ουκρανία: Διαδηλωτές κατά των εμβολιασμών παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία στους δρόμους του Κιέβου - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters

Τα εμβόλια έχουν γίνει υποχρεωτικά για ορισμένους δημόσιους υπαλλήλους και στις λεγόμενες ‘κόκκινες’ ζώνες, που περιλαμβάνουν το Κίεβο, μόνο οι εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν αρνητικό τεστ COVID μπορούν να μπαίνουν στα εστιατόρια, τα γυμναστήρια και τα μέσα συγκοινωνίας.

Οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων ήταν νέοι άνθρωποι, κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα όπως «Πείτε Όχι στα διαβατήρια της COVID», «Προστατεύστε τα παιδιά μας» και «Πείτε Όχι στη γενοκτονία της COVID».

#COVID19#Covid_19#VaccinePassport#healthpass#Demonstrations#protests#demonstrate In Kiev, #Ukraine, a march "against compulsory vaccination."The main requirements are the abolition of quarantine rules, the prohibition of compulsory medicine and the rights of people. pic.twitter.com/85cVv2Wf5Y