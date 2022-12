Κορωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για τη «νέα κινεζική απειλή» - Τι κρύβει το Πεκίνο, γιατί χαλαρώνει τα μέτρα - Συγκλονιστικές ΕΙΚΟΝΕΣ

Σε μια απότομη αλλαγή πολιτικής, η Κίνα άρχισε αυτόν τον μήνα να ‘ξηλώνει’ το αυστηρότερο στον κόσμο καθεστώς μέτρων για την COVID, θέτοντας την πληγείσα οικονομία της σε πορεία προς το πλήρες εκ νέου 'άνοιγμα' την επόμενη χρονιά.

Η άρση των περιορισμών, που ήρθε ύστερα από εκτεταμένες διαδηλώσεις εναντίον των μέτρων, σημαίνει ότι η COVID εξαπλώνεται σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη και πιθανόν μολύνει εκατομμύρια ανθρώπους την ημέρα, σύμφωνα με κάποιους ξένους ειδικούς.

Just look at how Covid Infected children are inhumanely treated in China…

