Koρωνοϊός: Παγκόσμια ανησυχία για την έξαρση κρουσμάτων στην Κίνα - Συνεδριάζει ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων της ΕΕ - ΒΙΝΤΕΟ

Το κινεζικό Κέντρο ελέγχου και πρόληψης ασθενειών ανακοίνωσε σήμερα ότι το τελευταίο 24ωρο διαπιστώθηκαν πέντε θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19, έναντι τριών το προηγούμενο, με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη γιγαντιαία ασιατική χώρα των 1,41 δισεκ. κατοίκων να φθάνει τους 5.258 νεκρούς από τα τέλη του 2019.

Εν μέσω αμφισβητήσεων για τα δεδομένα του Πεκίνου, πολλές κυβερνήσεις ανακοίνωσαν νέα περιοριστικά μέτρα τις τελευταίες ημέρες, λόγω των πληροφοριών και ανησυχιών για την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στην Κίνα, κάτι που οι κινεζικές αρχές χαρακτήρισαν χθες αδικαιολόγητο και «απαράδεκτο».

Οπως αναφέρει η Daily Mail το Πεκίνο προειδοποιεί τις χώρες της Δύσης για «αντίποινα» στους περιορισμούς που επέβαλαν σε όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς από την Κίνα.

Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση της Κίνας χαλάρωσε απότομα τα δρακόντεια μέτρα στρατηγικής «μηδενικής ανοχής» για την αντιμετώπιση της νόσου Covid με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να γεμίσουν από ασθενείς με βαριά συμπτώματα κορωνοϊού και τα κρεματόρια από σορούς. Τώρα, όμως, Κινέζοι αξιωματούχοι έσπασαν την σιωπή τους και παραδέχτηκαν ότι έχουν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων Covid κι ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων είναι «τεράστιος».

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Κίνας υποστηρίζει ότι το 70% των 25 εκατομμυρίων κατοίκων της Σανγκάης μπορεί να έχει μολυνθεί με κορωνοϊό.

Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει η εφημερίδα «Daily Mail», οι υγειονομικοί αξιωματούχοι της Κίνας δήλωσαν στην κινεζική τηλεόραση ότι η χώρα τους βρίσκεται αντιμέτωπη με μία κρίσιμη αύξηση «σε ότι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων» από Covid. Έσπευσαν ωστόσο να υποβαθμίσουν την σοβαρότητα της κατάστασης επισημαίνοντας ότι η κατακόρυφη αύξηση του κρουσμάτων καταγράφεται στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου.

Η κυβέρνηση του Πεκίνου καταδίκασε επίσης τα νέα μέτρα που ανακοίνωσαν χώρες της Δύσης για τους επιβάτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό από το κινεζικό έδαφος εξαναγκάζοντάς τους να υποβληθούν σε τεστ Covid προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με αντίποινα.

Hospitals completely overwhelmed in China ever since restrictions dropped. Epidemiologist estimate more than 60% of China & 10% of Earth’s population likely be infected over next 90 days. Deaths likely in the millions—plural. This is just the start. pic.twitter.com/doSWplB2bd 01