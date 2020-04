Κορωνοϊός- Πομπέο: Οι ΗΠΑ φυσικά θα μπορούσαν να επανεξετάσουν το θέμα των κυρώσεων στο Ιράν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο Πομπέο επανέλαβε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια εξαιρείται από τις συντριπτικές κυρώσεις που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει τη χώρα του από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ), τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Ωστόσο το εύρος των αμερικανικών κυρώσεων αποθαρρύνει χώρες και εταιρείες από τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν, χώρα που συγκαταλέγεται σε αυτές που πλήττονται πιο βαριά από την πανδημία.

