Κορωνοϊός: Πώς έφαγε... πόρτα η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας σε καφέ λόγω των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

"Οφείλω να αναλάβω την ευθύνη, δεν είμαι οργανωμένος και δεν είχα κάνει κράτηση πουθενά", έγραψε στο Twitter ο Γκέιφορντ απαντώντας σε έναν άλλον καταναλωτή, ο οποίος είχε επισημάνει ότι το καφέ αρνήθηκε την είσοδο σε αυτούς τους VIP πελάτες.

Η Νέα Ζηλανδία έχει αρχίσει να αίρει τα μέτρα περιορισμού κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Τα καφέ επετράπη να ξανανοίξουν την Πέμπτη, αλλά οφείλουν να τηρούν μέτρα για απόσταση ανάμεσα στα τραπέζια και οι πελάτες οφείλουν να παραμένουν καθιστοί.

???? In New Zealand, no one is exempt from the strict #coronavirus prevention measures -- not even PM Jacinda Ardern.

The PM, her fiance and a group of friends were turned away from a cafe in Wellington because it had already reached its customer limit https://t.co/sAWy0c6o7tpic.twitter.com/A77wOp5Ms8