Kορωνοϊός: Προσωρινή διακοπή πτήσεων στο δίκτυο διεθνών προορισμών της Singapore Airlines

Η αεροπορική εταιρία Singapore Airlines Ltd δήλωσε σήμερα ότι θα διακόψει προσωρινά διεθνείς πτήσεις της για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, εξαιτίας της περιορισμένης ζήτησης ως συνέπεια του ξεσπάσματος του νέου κορωνοϊού.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρία έχει ανακοινώσει μεγάλες περικοπές στις πτήσεις της προς την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

