Κορωνοϊός: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη - Στα 76 ανήλθαν τα κρούσματα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης "επιτρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αγοράς (εξοπλισμού) και προσλήψεων (προσωπικού), κάτι που χρειαζόμαστε σήμερα", εξήγησε, τονίζοντας ότι το κόστος της καταπολέμησης του Covid-19 "πιθανόν" να φθάνει τα 30 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα για την πολιτεία.

"Στο εξής κάνουμε τεστ για τον κορωνοϊό 24 ώρες το 24ωρο", δήλωσε ο Κουόμο. "Θέλουμε να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερα κρούσματα και να τα θέσουμε σε απομόνωση".

