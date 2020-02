Κορωνοϊός - Σκηνές πανικού στο Χονγκ Κονγκ: Πολίτες αγοράζουν μαζικά χαρτί υγείας, ρύζι και ζυμαρικά

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Τα πλάνα και οι φωτογραφίες από τα ράφια που άδειασαν από χαρτί υγείας προκάλεσαν την έκκληση της κυβέρνησης να σταματήσουν οι πολίτες να αγοράζουν πανικόβλητοι μαζικά προϊόντα.

"Ως απάντηση στις διάφορες φήμες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα ότι υπάρχουν ελλείψεις αγαθών όπως ρύζι και χαρτί υγείας και που προκάλεσαν πανικό στους καταναλωτές που έσπευσαν να αγοράσουν, ακόμη και χάος, εκπρόσωπος της κυβέρνησης σήμερα εξέφρασε την λύπη του για την κακόβουλη ενέργεια της διασποράς φημών όταν η πόλη δίνει μάχη κατά της νόσου και καταδίκασε αυτούς που διασπείρουν κακοπροαίρετα αυτές τις φήμες", ανέφερε η ανακοίνωση.

Ενώ το Χονγκ Κονγκ έχει κλείσει τα περισσότερα από τα χερσαία σύνορά του με την ηπειρωτική Κίνα, απ΄όπου ξεκίνησε το ξέσπασμα του κορωνοϊού, η μεταφορά φορτίων δεν έχει επηρεαστεί, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

"Υπάρχουν επαρκή αποθέματα βασικών τροφίμων, περιλαμβανομένου ρυζιού και ζυμαρικών. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί το καταναλωτικό κοινό", προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο Χάρολντ Γιπ, ο ιδρυτής της Mil Mill, μιας εταιρείας ανακύκλωσης χαρτιού που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσε στο AFP ότι μόνο την Τετάρτη η εταιρεία δέχτηκε περισσότερες από 100 κλήσεις από πολίτες σχετικά με το χαρτί υγείας.

Το δίκτυο RTHK μετέδωσε ότι το χαρτί υγείας και το ρύζι σε ένα σούπερ μάρκετ της συνοικίας Γουαντσάι, το οποίο ανεφοδιάστηκε πλήρως στη διάρκεια της νύχτας, εξαφανίστηκαν από τα ράφια μέσα σε μόλις 30 λεπτά από τη στιγμή που άνοιξε το κατάστημα σήμερα το πρωί.

