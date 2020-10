Κορωνοϊός: Στο νοσοκομείο ο Τραμπ – Το μήνυμά του στο twitter

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters - ΒΙΝΤΕΟ: ΒΒC

Ενώ απομένει ένας μήνας ως τις προεδρικές εκλογές, η εκστρατεία του Τραμπ ανεστάλη απότομα σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση και στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο επικρατεί ανησυχία.

"I think I'm doing very well but we're going to make sure that things work out"

President Trump is being flown to hospital after testing positive for Covid-19 https://t.co/T51tIRw4Jmpic.twitter.com/uYP6wnEG2p