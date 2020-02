Κορωνοϊός: Στους 2.004 οι νεκροί - Για πρώτη φορά περισσότεροι οι ασθενείς που έλαβαν εξιτήριο από τον αριθμό των νέων κρουσμάτων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Xinhua

Ωστόσο, ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι κατώτερος από τα 1.886 μία ημέρα νωρίτερα και είναι επίσης ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από την 29η Ιανουαρίου.

Συνολικά 14.376 άνθρωποι που είχαν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Ουχάν, στην επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας, βγήκαν από τα νοσοκομεία ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας.

Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων (132) και των νέων κρουσμάτων (1.693) της επιδημίας καταγράφηκε στην επαρχία Χουμπέι, το επίκεντρο της κρίσης. Οι 116 νεκροί αναφέρθηκαν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, τη μεγαλούπολη Ουχάν.

Στον υπόλοιπο κόσμο έχουν καταγραφεί περίπου 900 κρούσματα μόλυνσης και μόλις 5 θάνατοι σε περίπου τριάντα χώρες και περιοχές.

Επικαλούμενος μελέτη του κινεζικού κέντρου ελέγχου και πρόληψης ασθενειών σε 72.000 ανθρώπους, ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΫ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους επισήμανε προχθές Δευτέρα ότι πάνω από το 80% των ασθενών πάσχουν από ήπια μορφή της ασθένειες που προκαλεί ο COVID-19.

Κατά την ίδια έρευνα, σε ασθενείς ηλικίας ως 39 ετών ο δείκτης θνησιμότητας του ιού παραμένει πολύ χαμηλός, στο 0,2%, ωστόσο αυξάνεται προοδευτικά μεταξύ των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας.

Δεύτερος θάνατος στο Χονγκ Κονγκ

Το Χονγκ Κονγκ κατέγραψε τον δεύτερο θάνατο εξαιτίας του νέου κορωνοϊού, δήλωσε σήμερα μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου Πριγκίπισσα Μάργκαρετ στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το θύμα, άνδρας ηλικίας 70 ετών, είχε υποκείμενη πάθηση και συγκαταλεγόταν στα 62 επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19 που έχει καταγράψει η συγκεκριμένη αυτόνομη περιοχή της Κίνας.

Ο αριθμός των ασθενών που έλαβαν εξιτήριο ξεπέρασε αυτόν των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

Ο αριθμός των ανθρώπων που διαγνώστηκε πως έχουν θεραπευθεί και έλαβαν εξιτήριο στην ηπειρωτική Κίνα ξεπέρασε αυτόν των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας χθες Τρίτη, για πρώτη φορά, δείχνουν δεδομένα που δημοσιοποίησε η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Ωστόσο πέραν της Χουμπέι, ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν σημαντικά μειωμένος, στα 56, για 15η συνεχόμενη ημέρα.

Την Τρίτη δόθηκε εξιτήριο σε 1.824 ασθενείς που αποθεραπεύθηκαν, αριθμός που είναι υψηλότερος από αυτόν των ανθρώπων που επιβεβαιώθηκε πως έχουν προσβληθεί από τον COVID-19, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά.

Οι πρώτοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess άρχισαν να αποβιβάζονται στην Ιαπωνία

Επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess, το οποίο με 542 επιβεβαιωμένα κρούσματα μετατράπηκε στη μεγαλύτερη εστία μόλυνσης του COVID-19 πέραν της ηπειρωτικής Κίνας, άρχισαν σήμερα να αποβιβάζονται από το σκάφος έπειτα από δεκατέσσερις ημέρες καραντίνας, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ την ίδια πληροφορία μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

#breaking Passengers right now are walking off the quarantined Diamond Princess, despite mounting evidence from infectious disease experts they could unknowingly be carrying the virus back into their communities. Kobe University Professor Iwata visited the ship: "I was so scared" pic.twitter.com/mXiaWksbbO