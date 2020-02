Κορωνοϊός: Στους 563 ανήλθαν οι νεκροί, 28.018 τα κρούσματα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Από αυτόν τον απολογισμό, οι εβδομήντα θάνατοι και τα 2.987 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, όπου εμφανίστηκε ο 2019-nCoV. Οι υπόλοιποι τρεις θάνατοι καταγράφηκαν στην πόλη Τιαντζίν, στη βορειοανατολική επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ και στην νοτιοδυτική επαρχία Γκουιτζού. Η επιδημία, που έχει κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς εμβέλειας, άρχισε τον Δεκέμβριο, όταν έκανε την εμφάνισή του ο ιός σε αγορά τροφίμων της πόλης Ουχάν, της πρωτεύουσας της επαρχίας Χουμπέι.

Ο Χου Λισάν, τοπικός αξιωματούχος, προειδοποίησε χθες ότι παρά την ανέγερση νέου νοσοκομείου σε χρόνο-ρεκόρ στη Χουμπέι και τη μετατροπή δημοσίων κτιρίων σε κέντρα νοσηλείας, εξακολουθεί να υπάρχει «σοβαρή» έλλειψη κλινών για τους χιλιάδες ασθενείς. Λείπουν επίσης «εξοπλισμός και υλικό», πρόσθεσε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως οι τοπικές αρχές πιθανόν θα μετατρέψουν σχολεία και νοσοκομεία σε κέντρα υγείας.

Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ χθες τονίστηκε ότι είναι προτεραιότητα να προσφερθούν στη Χουμπέι και την Ουχάν επαρκείς προμήθειες και να σταλεί ικανός αριθμός στελεχών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Σύμφωνα με την επαρχιακή επιτροπή υγείας, 14.314 υποβάλλονταν ακόμη σε θεραπεία χθες και 2.328 ασθενείς βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Η επιδημία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάνω από είκοσι χώρες έχουν καταγράψει κρούσματα του 2019-nCoV, για τον οποίο ευλόγως δεν είναι ακόμη διαθέσιμο ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Διπλασιάστηκαν σε 20 τα κρούσματα του 2019-nCoV πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, που παραμένει σε καραντίνα στα ύδατα της Ιαπωνίας

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορωνοϊού πάνω σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται σε καραντίνα για τουλάχιστον 14 ημέρες στα ανοικτά της Ιαπωνίας διπλασιάστηκε σήμερα σε 20, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ επικαλούμενα τις υγειονομικές αρχές.

Οι γιατροί έχουν υποβάλει σε εξετάσεις 273 από τους 3.700 επιβαίνοντες στο Diamond Princess, αγκυροβολημένο στα ανοικτά του λιμανιού της Γιοκοχάμας.

Την απόφαση να τεθούν σε απομόνωση οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου προκάλεσε η επαλήθευση του γεγονότος ότι 80χρονος επιβάτης ο οποίος αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ τον Ιανουάριο έχει μολυνθεί από τον 2019-nCoV.

