Κορωνοϊός: Στους 636 οι νεκροί, πάνω από 31.000 κρούσματα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-Sputnik

Εξ αυτών, «4.821 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», ενώ αντίθετα «1.540 άνθρωποι έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

BREAKING: Japan found an additional 41 #coronavirus cases on a quarantined cruise ship, while the number of infections on China’s mainland climbed to more than 31,000 and deaths top 636. (Bloomberg) pic.twitter.com/lHAkEKRjbV