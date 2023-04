Κορωνοϊός: Συναγερμός στην Ινδία για τη νέα υποπαραλλαγή «Αρκτούρος» - Επιστρέφουν οι μάσκες - Ανησυχία στον ΠΟΥ

Σύμφωνα με την DailyMail, ορισμένες πολιτείες της Ινδίας επανέφεραν τις προστατευτικές μάσκες σε δημόσιους χώρους για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να καταγράφει 40.215 ενεργά κρούσματα σήμερα, Τετάρτη 12 Απριλίου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρακολουθεί επί του παρόντος το στέλεχος XBB.1.16, το οποίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη Ιανουαρίου, με τους αξιωματούχους να δηλώνουν ότι έχει κάποιες μεταλλάξεις που προκαλούν ανησυχία. Η Δρ Μαρία βαν Κέρκοβ, τεχνική επικεφαλής της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού στον ΠΟΥ, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος κυκλοφορεί εδώ και μερικούς μήνες.

«Δεν έχουμε δει αλλαγή στη σοβαρότητα της νόσου που προκαλεί σε άτομα ή σε πληθυσμούς, αλλά γι’ αυτό έχουμε τα συστήματα επιτήρησης. Το συγκεκριμένο στέλεχος έχει μία επιπλέον μετάλλαξη στην πρωτεΐνη-ακίδα, η οποία σε εργαστηριακές μελέτες δείχνει αυξημένη μολυσματικότητα καθώς και πιθανή αυξημένη παθογένεια», δήλωσε.

Warning over new Covid variant 'Arcturus' that is causing carnage in India https://t.co/HfeFymZGwlpic.twitter.com/CQA4ysC01C