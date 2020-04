Koρωνοϊός: Θεραπεύτηκε στη Βραζιλία 99χρονος βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου - Βγήκε καταχειροκροτούμενος από το νοσοκομείο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Κέρδισε ακόμη μια μάχη, αυτή τη φορά εναντίον του νέου κορωνοϊού, βγαίνοντας από το νοσοκομείο την ημέρα που συμπληρώθηκαν 75 χρόνια από τη μάχη του Μοντέζε, τη νικηφόρα εκστρατεία των βραζιλιάνικων στρατευμάτων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε το γενικό επιτελείο στρατού της Βραζιλίας σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

