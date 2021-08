Κορωνοϊός-WSJ: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χορηγούν ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων στους έξι μήνες, αντί των οκτώ, μετά τον πλήρη εμβολιασμό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η Pfizer και η BioNTech έχουν ήδη αρχίσει την διαδικασία υποβολής της αίτησης για να λάβουν έγκριση για την ενισχυτική δόση του εμβολίου τους για ανθρώπους ηλικίας άνω των 16 ετών, ανακοινώνοντας ότι η τρίτη δόση υπερτριπλασιάζει την αύξηση των αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού.

Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε στο Twitter ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

.

Vaccines have been and will remain critical to helping protect lives against #COVID19, and if approved, we believe #booster doses could accelerate our path out of the pandemic.