Κορυφώνεται η αγωνία για το υποβρύχιο στο ναυάγιο του Τιτανικού: «Το πλήρωμα έχει 1% πιθανότητες επιβίωσης» - Με καθυστέρηση 8 ωρών δηλώθηκε η εξαφάνιση

Το ερευνητικό πλοίο Atalante αναμένεται να φθάσει στον προορισμό του γύρω στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) αύριο Τετάρτη και θα ακολουθήσει η κατάδυση του ρομποτικού βαθυσκάφους.

«1% πιθανότητες επιβίωσης για το πλήρωμα» - Με καθυστέρηση 8 ωρών δηλώθηκε η εξαφάνιση

«Το υποβρύχιο Titan της εταιρείας βυθίστηκε στις 8 το πρωί της Κυριακής περίπου 400 μίλια νοτιοανατολικά του Σεντ Τζονς, στη Νέα Γη. Στις 9.45 π.μ. – μία ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυση – έχασε την επαφή με το μητρικό του πλοίο, το Polar Prince. Όμως δεν αναφέρθηκε ότι αγνοείται στην αμερικανική ακτοφυλακή μέχρι τις 5.40 μ.μ., οκτώ ώρες αργότερα. Η ακτοφυλακή του Καναδά ειδοποιήθηκε ακόμη αργότερα, στις 9.13 μ.μ. το βράδυ της Κυριακής».

Ειδικοί ανέφεραν ότι το πλήρωμα – που έχει περίπου 45 ώρες οξυγόνου – έχει μόλις 1% πιθανότητες επιβίωσης.

Ο υποπλοίαρχος David Mauget, πρώην διοικητής πυρηνικού υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη στην DailyMail.com: «Αν συμβούλευα τον πρωθυπουργό, θα έλεγα ότι οι πιθανότητές τους είναι 1%».

«Δεν τους έχουμε καν βρει ακόμα. Αν τους βρούμε, θα ανέβαζα τις πιθανότητες στο 15%. Είναι ζοφερο – δεν θέλω να το πω, αλλά προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Θαύματα συμβαίνουν [όπως τα αγόρια από την Ταϊλάνδη], αλλά αυτή είναι μια διαφορετική κατάσταση. Πρόκειται για έναν απελπισμένο αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο».

Αμερικανική ακτοφυλακή: «Το υποβρύχιο έχει οξυγόνο για 40 ώρες»

Σε έκτακτη ενημέρωσή της αργά το απόγευμα της Τρίτης η αμερικανική ακτοφυλακή τόνισε ότι το υποβρύχιο διαθέτει πλέον οξυγόνο για 40-41 ώρες. Τόνισε, επίσης, ότι έχει ερευνηθεί μια περιοχή 76.000 εκατοντάδων τετραγωνικών μιλίων, η οποία είναι μεγαλύτερη από την πολιτεία του Κονέκτικατ. Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής ακτοφυλακής δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει κατάδυση με τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV) στην τελευταία γνωστή τοποθεσία του υποβρυχίου.

