Kορυφώνεται η αγωνία για τους επιβάτες του «Τitan», λιγοστεύει το οξυγόνο: Το τελευταίο βίντεο πριν από την κατάδυση

Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από όλον τον άλλον εξοπλισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου.

Στο βαθυσκάφος Titan επιβαίνουν πέντε άνθρωποι: ο 58χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο πακιστανικής καταγωγής 48χρονος επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ με τον 19χρονο γιο του, ο 77χρονος Γάλλος ωκεανογράφος και ειδικός σε θέματα Τιτανικού Πολ- Ενρί Ναρζολέ και ο Στόκτον Ρας, ιδρυτής και επικεφαλής της OceanGate.

Ο Σον Λιτ, επικεφαλής της εταιρείας στην οποία ανήκει από κοινού το πλοίο υποστήριξης, το Polar Prince, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι «ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα», αλλά αρνήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το πώς διακόπηκε η επικοινωνία.

Την ίδια ώρα ανατριχίλα προκαλούν βίντεο που κατέγραψε μέλος του πληρώματος του πλοίου Polar Prince το οποίο μετέφερε το βαθυσκάφος Titan στην περιοχή του ναυαγίου του Τιτανικού.

Στο βίντεο της 22χρονης Άμπι Τζάκσον, η οποία ήταν υπάλληλος της OceanGate Expeditions, φαίνεται το βαθυσκάφος να ετοιμάζεται για τη μοιραία κατάδυση.

«Παρακολουθώντας ένα υποβρύχιο να ξεκινά την κατάδυσή του στον Τιτανικό» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η 22χρονη χωρίς να γνωρίζει ότι τα πλάνα αυτά θα συνοδεύουν για πάντα μια δραματική ιστορία.

«Είναι θρύλος» γράφει η 22χρονη, ενώ στα πλάνα σε άλλο βίντεο φαίνεται ο Paul Henri Nargeolet, ο οποίος έχει ονομαστεί «Mr Titanic» επειδή επισκέφτηκε τα συντρίμμια 37 φορές. Ο 77χρονος φαίνεται να κάθεται στο πλάι μιας φουσκωτής βάρκας πριν κουνήσει το χέρι και χαμογελάσει στην κάμερα.

Η Τζάκσον μοιράστηκε από τότε τις σκέψεις της για το χαμένο υποβρύχιο στο Instagram, όπου ζήτησε να προσευχηθούν για τα πέντε άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται στον Ατλαντικό.

Γι' αυτό δεν βρίσκουν το υποβρύχιο στο ναυάγιο του Τιτανικού

Ακόμη κι αν εντοπιστεί το Titan η ανάσυρσή του στην επιφάνεια θα είναι ένα δύσκολο έργο. Αν έχει ήδη καταφέρει να επιστρέψει στην επιφάνεια, ο εντοπισμός του στην τεράστια θάλασσα θα είναι δύσκολος, ενώ είναι κλειδωμένο από έξω, κάτι που σημαίνει ότι οι επιβαίνοντες δεν μπορούν να βγουν από το βαθυσκάφος χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Αν το Titan βρίσκεται στον βυθό, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να ανασυρθεί στην επιφάνεια λόγω της μεγάλης πίεσης και του πλήρους σκοταδιού που επικρατεί σε εκείνα τα βάθη.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί και να ανασυρθεί στην επιφάνεια το χαμένο υποβρύχιο.

This is why the #Oceangate Titan submersible search is so difficult. The depth of the ocean is staggering pic.twitter.com/Jiz6dCtDGg