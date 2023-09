Ένταση στο Κόσοβο: Δεκάδες ένοπλοι ταμπουρώθηκαν σε μοναστήρι

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι σε συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι στο Μπάνισκο έχουν οχυρωθεί περίπου 30 οπλισμένοι άνδρες οι οποίοι συνεχίζουν να πυροβολούν κατά των αστυνομικών. Ο Κούρτι ισχυρίζεται ότι πρόκειται για οργανωμένη ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι φέρουν στρατιωτικές στολές και έχουν βαρύ οπλισμό. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου παρουσίασε και φωτογραφίες όπου διακρίνονται μασκοφόροι, ένστολοι, χωρίς διακριτικά και ένα θωρακισμένο όχημα έξω από την μονή του Αγίου Στεφάνου στο Μπάνισκο.

«Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, ήρθαν για να πολεμήσουν και να αποσταθεροποιήσουν το Κόσοβο, και εμείς πολεμάμε εναντίον τους υπερασπιζόμενοι τον νόμο που αποτελεί υποχρέωση μας. Πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, αλλά το πιο εύκολο και γρήγορο θα ήταν να παραδοθούν» ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου ο Άλμπιν Κούρτι.

Η Επισκοπή Ράσκας και Πριζρένης επιβεβαίωσε ότι ένοπλοι μασκοφόροι εισέβαλαν στο μοναστήρι χωρίς να αναφέρεται ποιοι είναι οι εισβολείς.

Η Επισκοπή είναι ιδιαίτερα ανήσυχη διότι ομάδα ένοπλων μασκοφόρων διέρρηξε την κλειδωμένη πύλη του μοναστηριού και εισέβαλε με τεθωρακισμένο όχημα στο προαύλιο της Μονής. Αυτή τη στιγμή, στην μονή υπάρχει μια ομάδα πενήντα πιστών από το Νόβι Σαντ οι οποίοι φοβούνται για την ασφάλεια τους εξαιτίας των ένοπλων επεισοδίων» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επισκοπής.

These are the photos of the group of over 30 people who allegedly attacked the Kosovo police today in the north.

The photos show masked, uniformed people and cars without license plates.

Their publication was made by the #PM Kurti in press conference pic.twitter.com/4ECGscXKzQ