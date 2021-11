Κόσοβο: Πυρά ενόπλου εναντίον σχολικού λεωφορείου - Σκότωσε δυο παιδιά και τον οδηγό - ΒΙΝΤΕΟ

Mε πληροφορίες από AFP-Reuters

Το λεωφορείο ήταν γεμάτο μαθητές που επέστρεφαν σπίτια τους από το σχολείο, είπε στο RTK ο κοινοτάρχης του χωριού Γκλότζαν (κεντρικά), ο Μουστάφα Σελμάνι, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

#Breaking Kosovo Police fear several might be dead after a bus carrying students in Decan was shot at.

The spokesperson of the Peja Police, Fadil Gashi, said that the shooting was reported around 7 PM near the village of #Gllogjan#BreakingNews#Kosovopic.twitter.com/dAQ2GktRhz