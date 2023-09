Κόσοβο: Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο Μπάνισκο - Παραμένουν ταμπουρωμένοι οι ένοπλοι στο μοναστήρι - Αναφορές για νεκρούς

Στη συνέντευξή του ο Κούρτι είπε ότι οι ένοπλοι «δεν είναι πολίτες (…) αλλά επαγγελματίες, αστυνομικοί ή στρατιωτικοί που βρίσκονται μέσα και γύρω από το μοναστήρι».

Ο νόμος ορίζει ότι οι αρχές του Κοσόβου δεν μπορούν να επέμβουν στις ορθόδοξες εκκλησίες και τα μοναστήρια, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας. Εξαιρούνται οι έκτακτες συνθήκες, όπως για παράδειγμα μια πυρκαγιά ή ένας σεισμός.

Η KFOR, η ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, ανέφερε ότι «είναι παρούσα και έτοιμη να παρέμβει αν της ζητηθεί», διευκρινίζοντας ότι αρμόδια για τη διαχείριση της κατάστασης είναι η κοσοβάρικη αστυνομία.

Footage of the armed criminal group in Bitola, who are suspected of murdering the Kosovo policeman.

Σύφμωνα με μια ανακοίνωση της Επισκοπής Ράσκας και Πριζρένης, μια ομάδα προσκυνητών από το Νόβι Σαντ και ένας ηγούμενος βρίσκονται στο μοναστήρι. Για την ασφάλειά τους, έχουν κλειστεί στο εσωτερικό, αφού οι ένοπλοι «επιτέθηκαν στο μοναστήρι με ένα θωρακισμένο όχημα και μπήκαν δια της βίας».

Οι ταραχές συνεχίζονται από το πρωί, όταν σκοτώθηκε ένας Κοσοβάρος αστυνομικός και ένας δεύτερος τραυματίστηκε ενώ περιπολούσαν κοντά στα σύνορα με τη Σερβία. Σύμφωνα με την Πρίστινα, δέχτηκαν επίθεση από διάφορα σημεία με βαρέα όπλα και χειροβομβίδες. Ο Άλμπιν Κούρτι έκανε λόγο για «εγκληματική και τρομοκρατική» επίθεση, κατηγορώντας το Βελιγράδι ότι παρέχει οικονομική και επιμελητειακή υποστήριξη «στο οργανωμένο έγκλημα».

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει στις 20.00 απόψε για «να αποκαλύψει όλα τα ψέματα του Άλμπιν Κούρτι που δημιουργεί χάος και κόλαση» στο Κόσοβο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, «τη φρικτή επίθεση εναντίον αξιωματικών της αστυνομίας στο Μπάνισκο, στο βόρειο Κόσοβο», προσθέτοντας ότι «οι υπεύθυνοι πρέπει να δικαστούν».

The EU condemns in the strongest possible terms the hideous attack against Kosovo Police officers in Banjska/Banjskë in the north of Kosovo.

The responsible perpetrators must face justice. https://t.co/AU79eVg5Ix