Κόσοβο: Εξελέγη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Άλμπιν Κούρτι - Real.gr

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, εξέλεξε την νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον 'Αλμπιν Κούρτι.

Είναι η τρίτη κυβερνητική θητεία του προέδρου του κινήματος ΄΄Αυτοδιάθεση΄΄ (VV) το οποίο στις βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου αναδείχτηκε πρώτη δύναμη λαμβάνοντας το 51% των ψήφων.

Υπέρ του κυβερνητικού σχήματος που πρότεινε ο Κούρτι ψήφισαν 66 βουλευτές επί συνόλου 120 βουλευτών που απαρτίζουν την βουλή του Κοσόβου. Την κυβέρνηση Κούρτι καταψήφισαν 49 βουλευτές μεταξύ αυτών και οι 9 βουλευτές του κόμματος ΄΄Σερβική Λίστα΄΄ το οποίο ελέγχεται από το Βελιγράδι.

Η νέα κυβέρνηση του Κοσόβου έχει 19 υπουργεία και με την εκλογή της τερματίζεται η πολιτική κρίση που διήρκησε ένα χρόνο περίπου μιας και το διάστημα αυτό στο Κόσοβο ασκούσε την εξουσία υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Ο ‘Αλμπιν Κούρτι παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της κυβέρνησης του εστίασε στην οικονομία και την αύξηση των ξένων επενδύσεων, την πάταξη της διαφθοράς και το κράτος δικαίου. Ειδική αναφορά έκανε στην ενίσχυση και το εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων επισημαίνοντας ότι «η Σερβία συνεχίζει να αποτελεί σοβαρή απειλή για την εδαφική ακεραιότητα του Κοσόβου».

Αναφέρθηκε επίσης και στην προοπτική του διαλόγου για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Βελιγράδι που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κούρτι τάχθηκε υπέρ της ομαλοποίησης των σχέσεων με την Σερβία επανέλαβε ωστόσο την πάγια θέση τους ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες όσο το Βελιγράδι αρνείται να αποδεχθεί ο Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος.