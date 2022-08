Κούβα: Εκτός ελέγχου μαίνεται πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις - Βίντεο

Από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, τυλίχθηκε στις φλόγες μια δεύτερη δεξαμενή, η οποία περιείχε 52.000 κυβικά μέτρα μαζούτ.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών με τη συνδρομή ελικοπτέρων, ακολούθησε νέα ισχυρή έκρηξη τα μεσάνυχτα της Κυριακής, υποχρεώνοντας τις αρχές να διατάξουν την άμεση εκκένωση της περιοχής.

«Συνέβη αυτό που φοβόμασταν» με την καταστροφή και τρίτης δεξαμενής, η οποία περιείχε αργό πετρέλαιο, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Ματάνσας, ο Μάριο Σαμπίνες Λορέντσο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Twitter.

Η κατάσταση είναι «πολύ περίπλοκη» με «τρεις δεξαμενές να φλέγονται», ανέφερε ο κυβερνήτης χωρίς να διευκρινίσει πόσες χιλιάδες κυβικά μέτρα αργού πετρελαίου περιείχε η τρίτη δεξαμενή. Συμπλήρωσε ότι πυροσβεστικές δυνάμεις από το Μεξικό και τη Βενεζουέλα έχουν σπεύσει σε βοήθεια.

A blast took place on Monday at a second fuel tank in Cuba’s main oil storage facility, which has been on fire since August 5, killing one firefighter and leaving 16 people missing.

(Reuters) https://t.co/zOKN63V2Qwpic.twitter.com/ABkBq8flJP