Κούβα: Εκτός ελέγχου παραμένει η πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων - ΒΙΝΤΕΟ

Η καταστροφή άρχισε το βράδυ της Παρασκευής, όταν χτύπησε κεραυνός μια από τις οκτώ δεξαμενές της εγκατάστασης, στη Ματάνσας, περίπου εκατό χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας, που περιείχε 26.000 κυβικά μέτρα αργού πετρελαίου, δηλαδή περίπου το 50% της μέγιστης χωρητικότητάς της.

Διαβρωμένη από τις φλόγες, η κυλινδρική δομή εξερράγη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, εξαπλώνοντας τη φωτιά σε δεύτερη δεξαμενή, που περιείχε 52.000 κυβικά μέτρα μαζούτ.

Παρά το ότι οι πυροσβέστες με γερανούς και ελικόπτερα έκαναν επανειλημμένες ρίψεις νερού, και η δεύτερη δεξαμενή διαλύθηκε έπειτα από έκρηξη τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν την εσπευσμένη αποχώρηση των ανθρώπων που έδιναν μάχη για να ελεγχθεί η πυρκαγιά.

NOW - Another explosion at Cuba's supertanker port in Matanzas.pic.twitter.com/OChMYLjIEX