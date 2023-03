Κούβα: Κατεπείγουσα προσγείωση αμερικανικού επιβατικού αεροσκάφους - Γέμισε καπνούς η καμπίνα των επιβατών - ΒΙΝΤΕΟ

Το συμβάν σημειώθηκε στις 12:05 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 19:05 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος «έλαβε άδεια να προσγειωθεί» στο αεροδρόμιο Χοσέ Μαρτί, πρόσθεσε. «Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται», σύμφωνα με την CACSA.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης και βίντεο από κινητό τηλέφωνο επιβάτη, ένας κινητήρας του αεροσκάφους έπιασε φωτιά όταν χτυπήθηκε από πουλιά.

#BREAKING: New Boeing 737 Max 8 jet, operated by Southwest Airlines, was forced to make an emergency landing, after the cabin filled with thick smoke shortly after takeoff from Havana, Cuba. #BreakingNewspic.twitter.com/HS36aU7SNu