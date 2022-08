Κούβα: Κόλαση φωτιάς από κεραυνό σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Aγνοούνται 17 πυροσβέστες - Δεκάδες τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ εκτίμησε ότι θα χρειαστεί χρόνος έως ότου η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο.

Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, άλλοι τρεις σε πολύ σοβαρή κατάσταση και 12 είναι σοβαρά τραυματισμένοι, σύμφωνα με την Granma, την επίσημη εφημερίδα της Κ.Ε. του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της Παρασκευής όταν κεραυνός χτύπησε μια από τις δεξαμενές των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στα προάστια του Ματάνσας, μιας πόλης 140.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας. Η φωτιά εξαπλώθηκε στη συνέχεια σε δεύτερη δεξαμενή.

Σύμφωνα με την Granma, το αλεξικέραυνο δεν άντεξε την ισχύ της ηλεκτρικής εκκένωσης.

Ο κυβερνήτης του Ματάνσας, ο Μάριο Σαμπίνες Λορέντσο, ανέφερε ότι περίπου 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Άσμπελ Λεάλ, διευθυντή εμπορικών δραστηριοτήτων της Cuba Petoleo Union (CUPET), η πρώτη δεξαμενή «περιείχε σχεδόν 26.000 κυβικά μέτρα εγχώριου αργού – ή περίπου το 50% της μέγιστης χωρητικότητάς της» τη στιγμή της καταστροφής. Η δεύτερη δεξαμενή περιείχε 52.000 κυβικά μέτρα μαζούτ. Υποστήριξε ότι η Κούβα δεν έχει βρεθεί ποτέ στο παρελθόν αντιμέτωπη με πυρκαγιά τέτοιας έκτασης.

Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τροφοδοτούν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Αντόνιο Γκιτέρας», το μεγαλύτερο στην Κούβα. Πάντως, η τροφοδοσία δεν έχει σταματήσει μέχρι στιγμής, αναφέρει η Granma.

The Big one…

Raging fire in Cuban oil depot leaves 80 injured and 17 firefighters missing: 800 people evacuated as smoke billows towards Havana after lightning strikes oil tank#cuba

pic.twitter.com/3O0cNATC1l