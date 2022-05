Κούβα: Μεγάλη έκρηξη στην Αβάνα - Βίντεο

Μαζική επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μια τεράστια έκρηξη κατέστρεψε το ιστορικό ξενοδοχείο Saratoga στην Αβάνα της Κούβας και οι διασώστες αναζητούν επιζώντες μέσα από τα ερείπια, Μια μαζική επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης και οα αριθμός των τραυματιών παραμένουν άγνωστα.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, φλόγες και καπνοί υψώνονται από το ξενοδοχείο στην Αβάνα.

Ενδεικτικό του μεγέθους της έκρηξης είναι ότι τα οχήματα που βρίσκονταν έξω από το ξενοδοχείο καταστράφηκαν πλήρως.

A massive explosion has destroyed a hotel in Havana, Cuba, and rescue workers are searching through the rubble for survivors https://t.co/GnKCbxoiY4 — CNN International (@cnni) May 6, 2022

An explosion at a hotel in the center of #Havana, the capital of #Cuba occurred. pic.twitter.com/vAmwnL1ZWX — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2022

Er heeft een grote #explosie plaatsgevonden in het historische #SaratogaHotel in #Havana, #Cuba. Geen woord over gewonden aangezien er momenteel een enorme reddingsoperatie aan de gang is. pic.twitter.com/RuBDyzLdo6 — johan (@johan1970nl) May 6, 2022