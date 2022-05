Κούβα: Νέος απολογισμός με 25 νεκρούς από την έκρηξη σε ξενοδοχείο- Μεταξύ τους μια Ισπανίδα

«Τραγικά νέα μας έρχονται από την Κούβα», έγραψε σε τουίτ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

«Μια Ισπανίδα τουρίστρια σκοτώθηκε και ένας ακόμη Ισπανός πολίτης τραυματίστηκε σοβαρά μετά την έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga. Εκφράζουμε τη συμπόνοιά μας στις οικογένειες, στα θύματα και στους τραυματίες. Επίσης, τη συμπαράστασή μας στον κουβανικό λαό».

Οι Κουβανοί διασώστες συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες στα συντρίμμια του πολυτελούς ξενοδοχείου, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του AFP. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο εσωτερικό του κτιρίου και το υπόγειο, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

NEW - a massive explosion just destroyed the entire front end of the Saratoga Hotel in #Havana , #Cuba .

«Ό,τι συνέβη είναι πολύ λυπηρό. Η καταστροφή, ιδίως η απώλεια ανθρωπίνων ζωών και επίσης οι τραυματίες, όμως για μία ακόμη φορά θέλω να υπογραμμίσω την ταχύτητα με την οποία ο πληθυσμός και οι θεσμοί κινητοποιήθηκαν», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Εμβληματικό κτίριο της Αβάνας, με την πράσινη πρόσοψή του, το ξενοδοχείο, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης, ήταν κλειστό εδώ και δύο χρόνια στους τουρίστες.

Στο εσωτερικό του βρίσκονταν μονάχα εργάτες και υπάλληλοι, που προετοίμαζαν την επαναλειτουργία του, η οποία είχε προβλεφθεί για τις 10 Μαΐου.

Moment of the explosion at the hotel Saratoga in Havana, Cuba. At least 8 people have been killed and up to 30 injured by the explosion.#Cubapic.twitter.com/7g2KNZ53cx