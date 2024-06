Κούβα: Ρωσικά πολεμικά πλοία κατέπλευσαν στο λιμάνι της Αβάνας υπό το άγρυπνο βλέμμα της Ουάσιγκτον

Μικρές ομάδες ψαράδων και περίεργων θεατών παρατάχθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο Malecon υπό ελαφρά βροχή για να υποδεχτούν τα πλοία καθώς περνούσαν από το 400 ετών κάστρο Morro στην είσοδο του λιμανιού.

#BREAKING – #Cuba: Russian frigate "Admiral Gorshkov" and nuclear submarine "#Kazan" entered the port of Havana - MoD

????? A few hours before entering the port of Havana, the naval group completed exercises on the use of high-precision missile weapons, the department added. pic.twitter.com/I84lqPqpyJ